Администрация стадиона ищет подрядчика на поставку дополнительного освещения Фото: Алексей БУЛАТОВ

На «Екатеринбург Арене» установят лампочки для футбольного газона. Администрация стадиона ищет подрядчика на поставку дополнительного освещения. Всего на поле должно появиться три новых установки. Конкурс опубликован на сайте госзакупок. Начальная цена контракта - 23 миллиона 914 тысяч.

- Установка предназначена для компенсации недостатка солнечной радиации для натурального газона футбольного поля, находящегося внутри закрытой арены. Также в условиях интенсивной эксплуатации, во время проведения мероприятий, когда необходимо ускоренное восстановление травяного покрытия, установка позволяет производить более быструю вегетацию травяного покрытия и, как следствие, более быстрое восстановление игровых характеристик натурального газона, - указано в техзадании.

Кто поставит дополнительное освещение для «Екатеринбург Арене» определят третьего марта.