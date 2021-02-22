Фото: отделение пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга

В Екатеринбурге сегодня днем, 22 февраля, в ДТП пострадали пенсионерка и семилетняя девочка. Водитель Ford Focus, в котором ехали женщина и ребенок, не пропустила «Газель».

- По предварительной информации, водитель автомашины Ford Focus двигаясь по улице Победы со стороны улицы 40-лет Октября при совершении поворота налево на перекрестке улиц Победы-Ильича на разрешающий сигнал светофора, не предоставил преимущество и допустил столкновение с автомашиной «Газель», которая двигалась во встречном направлении,- рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Не смотря на то, что пассажиры Ford Focus были пристегнуты, травм избежать не удалось. 62-летнюю женщину госпитализировали с сотрясением головного мозга, черепно-мозговой травмой и переломом ребер в ГКБ №23. Семилетнюю девочку увезли на скорой с ушибом грудной клетки в ДГКБ №9.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга

По данным ГИБДД, за рулем Ford Focus находилась 41-летняя женщина со стажем вождения 12 лет. К административной ответственности она привлекалась четыре раза. Все водители прошли медосвидетельствование, которое показало, что алкоголь, перед тем как сесть за руль, никто не употреблял.