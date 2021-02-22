Сегодня на уборку города выехали 176 единиц дорожной техники и 905 дорожных рабочих Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Екатеринбурга за ночь вывезли больше восьми тысяч тонн снега. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. В ночь на 22 февраля, в уборке дорог и тротуаров участвовали 283 единицы спецтехники и 99 рабочих.

- Всего за минувшие сутки коммунальщики вывезли из Екатеринбурга 13 тысяч тонн снега. Для обработки пешеходных зон и проезжей части дорог было использовано 56 тонн противогололедных материалов и 121 тонна мелкофракционного щебня, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Сегодня днем, 22 февраля на уборку города выехали 176 единиц дорожной техники и 905 дорожных рабочих.