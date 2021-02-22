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Телефонные мошенники обманули двух свердловчан почти на два миллиона рублей

Неизвестные представлялись сотрудниками правоохранительных органов
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Мошенники просят переводить деньги на "защищенные" счета

Мошенники просят переводить деньги на "защищенные" счета

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жертвами телефонных мошенников стали еще двое свердловчан. На этот раз злоумышленники обманули почти на два миллиона мужчину и женщину из Сухого Лога. В обоих случаях неизвестные представлялись сотрудниками банка, а затем и полиции, после чего убеждали брать кредиты и переводить деньги на «защищенные» счета.

- Мужчина пошел в банк, по дороге ему позвонил еще один мошенник, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщив при этом, что он якобы уже занимается его делом. После этого потерпевший взял кредит в сумме 365 тысяч рублей и по указанию звонивших, перевел денежных средств по различным номерам телефонов, - рассказал пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Таким образом, сделав больше 25 переводов, мужчина лишился 945 тысяч рублей. После того, как он понял, что ему звонили мошенники, он обратился в полицию. Вместе с ним в тот же день к силовикам обратилась 34-летняя местная жительница. Она перевела злоумышленникам подобным образом ровно миллион рублей. Полиция возбудила два уголовных дела и ведет розыск злоумышленников.

Валерий Горелых напомнил свердловчанам, что при звонке «сотрудников банка», которые сообщают о попытке оформить кредит, просят назвать коды или пароли, необходимо прекратить разговор и сообщить о нем реальному сотруднику банка по телефону, указанному на карте.

Криминал