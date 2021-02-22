К концу дня газ обещают вернуть всем жителям Качканара Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Качканаре начали подачу газа в дома после аварии на газопроводе, которая произошла накануне. Подключение начали в 12:30 и планируют закончить к концу дня. В первую очередь подключают дома в частном секторе, где от газа работает отопление.

- Далее начнется подключение многоквартирных домов, оставшихся без газа для приготовления еды. Их теплоснабжение, напомним, не прерывалось. Кроме того, перевод Качканарской ТЭЦ и котельной после устранения аварии снова на газ позволил повысить температуру теплоносителя, - рассказали в департаменте информационной политики.

В многоквартирных домах перед тем как подключить газ специалисты газовой службы будут ходить по квартирам, чтобы настроить и проверить оборудование.

Напомним, что накануне в Качканаре 961 дом был отключен от газа из-за пожара на газопроводе. К ситуации подключилась прокуратура. По данным ведомства, авария произошла из-за разгерметизации соединения на выходе газораспределительной станции.