В Египте скончалась впавшая в кому екатеринбурженка

Фото: страница Юлии Акушевой ВКонтакте

Екатеринбурженка, которая несколько месяцев пролежала в коме в больнице Египта, скончалась. Об этом сообщили ее родственники. Близким Юлии Акушевой было необходимо собрать 4,5 миллиона рублей для ее транспортировки в Россию. На днях ее должны были доставить на самолете в Москву, где ей собирались сделать операцию.

- Открылось вчера кровотечение, - рассказывает родственница Юлии на своей странице в Instagram. - Собирали деньги на перевозку и лечение, а в итоге привезем и похороним. Тяжело и больно.

Екатеринбурженка попала в больницу в Хургаде, когда вместе с женихом застряла в Египте во время локдауна из-за коронавируса. Внезапно у нее ухудшилось здоровье, случился инсульт. У женщины диагностировали опухоль головного мозга и медикаментозныи цирроз печени.