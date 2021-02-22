Местные жители бьют тревогу и жалуются на бездомных собак во всевозможные инстанции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сухоложском районе, в селе Курьи Свердловской области бездомные собаки терроризируют местных жителей. Так, накануне, бродячие псы напали на проходящую мимо женщину на улице Свердлова, 21. На видео, которое опубликовали в группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург» видно, что собаки пытаются укусить ее, при этом агрессивно лая. Женщина отбивается от животных сумкой. Но пройти дальше не может, так как бездомные псы продолжают нападать. В этот момент к ней подходит мужчина с собачкой на поводке и палкой, которой отпугивает нападающих псов.

- Эти собаки на меня нападали два раза уже! Один раз меня от них спасла женщина с ребенком, у которой оказался зонтик детский в руках. Им она меня от них и отбила, - рассказывает «КП-Екатеринбург» местная жительница, Анна. - Второй раз я утром отвела ребенка в садик и, когда выходила обратно, то на меня напала большая собака. Та, что на видео с женщиной слева. Я просто шла, а он пытался меня укусить. Очень страшно было. Сейчас я подъезжаю на машине максимально близко к входу в детский сад, чтобы очень быстро зайти и выйти получилось.

Анна рассказала, что возле дома на улице Свердлова, 21 бегает стая из как минимум четырех собак. Люди так сильно боятся животных, что специально носят с собой палки, чтобы их отгонять. По ее словам, в пятницу утром, 19 февраля, собаки накинулись на ребенка, который шел на остановку. Анна видела, как он успел заскочить на теплотрассу и кричал там от ужаса.

Девушка считает, что собак кто-то подкармливает, поэтому они собираются в одном месте. Местные жители жаловались на агрессивную стаю бездомных собак и в диспетчерскую службу отлова, и в сельсовет. Но проблема с животными не решается.