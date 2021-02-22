Холоднее всего в ближайшие дни будет на севере Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Уральского гидрометцентра предупредили свердловчан об аномальных холодах. Согласно прогнозу, морозы продержатся в регионе еще как минимум четыре дня.

- 22-25 февраля в Свердловской области сохранится аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более, - рассказали в Уралгидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, столбики термометров местами будут опускаться ниже 41 градуса. Холоднее всего будет на севере региона. Также синоптики в ближайшие дни – 22 февраля 2021 года и 23 февраля 2021 года обещают небольшой снег и изморозь.