На месте работают девять единиц пожарной техники и 31 человек личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге, на 9 километре Московского тракта сегодня ночью произошел пожар. Огонь вспыхнул в автосервисе и перекинулся на частный дом и надворные постройки. Спасатели вывели из загоревшихся помещений при помощи масок дыхательных аппаратов девять человек, из них трое детей.

- Тушение пожара осложняется высокими температурами и сильной задымленностью и высокой плотностью застройки. В 06:57 огнеборцам удалось локализовать пожар, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Площадь пожара составила 200 квадратных метров. В восемь утра спасатели ликвидировали огонь. Сейчас сотрудники МЧС проводят проливку и разборку сгоревших конструкций. На месте работают девять единиц пожарной техники и 31 человек личного состава.