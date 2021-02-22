В Качканаре после пожара на газопроводе прокуратура начала проверку

Газа нет в 601 частном доме Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура начала проверку после пожара на газопроводе, после которого без газа остались жильцы 961 дома. Напомним, что ЧП произошло накануне после пяти вечера. К счастью, никто не пострадал.

- Предварительно, на Качканарской станции произошла разгерметизация фланцевого соединения на выходе газораспределительной станции, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - Прокуратурой Качканара выясняются обстоятельства случившегося. Будет дана правовая оценка соблюдению прав граждан на бесперебойное снабжение коммунальными ресурсами, а также установлено, проведено ли устранение аварийной ситуации на сетях в строки, предусмотренные законом.

Сейчас котельная, обеспечивающая город теплом, переведена на резервный источник снабжения – мазут, благодаря чему тепло есть в 436 многоквартирных домах. Еще в 360 частных домах имеется отопление, так как они подключены к централизованной системе отопления. Отключенными пока остается 601 частный дом. Развернуты пункты обогрева в 3 школах. Устранить аварию обещают в ближайшее время.