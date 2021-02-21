Защитники отца Сергия обжалуют решение суда о захваченном храме

Сейчас раскольник находится в СИЗО № 4 Москвы Фото: ТАСС

Адвокаты экс-схиигумена Сергия обжалуют приговор Свердловского арбитражного суда о решении признать право собственности Екатеринбургской епархии на Среднеуральский женский монастырь. Защитники намерены подавать апелляцию.

- Суд не согласился с тем, что храм - жилое здание, однако, это противоречит существующей действительности. Данное решение не окончательное и будет обжаловано. Следующая инстанция - семнадцатый арбитражный апелляционный суд, который находится в Перми. Главное: нельзя закрыть глаза на то, в храме более 15 лет живут люди, даже по просьбе Администрации губернатора региона, - говорится в заявлении сторонников отца Сергия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Екатеринбургской епархии ответили на обвинения отца Сергия во взятках. Бывших схимонах признался, что заплатил миллионы долларов за то, чтобы его монастырю не присваивали ИНН (подробнее)

Отец Сергий заявил, что ему предлагали свободу в обмен на отказ от убеждений. На бывшего схиигумена завели три уголовных дела. На время следствия он находится в московском СИЗО (подробнее)

Отец Сергий завещал свой гроб митрополиту Кириллу. Это связано с тем, что Николая Романова нельзя будет отпевать (подробнее)

Екатеринбургская епархия озвучила схему возращения монастыря отца Сергия. Сейчас главный храм обители не оформлен на митрополию (подробнее)

Екатеринбургский митрополит рассказал о судьбе скитов опального отца Сергия. Недавно в них проходила проверка прокуратуры (подробнее)