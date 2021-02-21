«Уралочка» одержала верх над белорусской «Минчанкой»

Самым напряженным за встречу получился четвертый сет. «Уралочка» несмотря на попытки уже не смогла оформить отрыв, и, как и ранее, на площадке начались «спортивные качели». Каждый забитый мяч, отыгрывался соперником в течении нескольких розыгрышей. Фото: ВК "Уралочка-НТМК"

Волейбольная команда «Уралочка-НТМК» победой завершила первый домашний матч в Екатеринбурге. В рамках 24-й тура Чемпионата России Суперлиги свердловчанки одержали верх над белорусской «Минчанкой» в четырех партиях 3:1 (19:25, 25:23, 25:15, 25:16)

Эта игра стала первой очной встречей команд в этом сезоне. Изначально «Уралочка» и «Минчанка» должны были провести игру еще в ноябре. Но свой отпечаток наложила пандемия: встречи переносились, на одну из них «Уралочка» не смогла явиться и в результате уральским волейболисткам было засчитано техническое поражение.

Самым результативным игроком «Уралочки-НТМК» стала Ксения Смирнова. На ее счету 22 очка. У «Минчанки» лучший результат показала Маргарита Степаненко, заработавшая 20 очков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбольный матч между «Уралом» и «Уфой» перенесли из-за морозов (подробнее)

Какая будет реакция организма на прививку от коронавируса: отвечает эксперт лабораторной диагностики. В эфире радио «КП Екатеринбург» [92,3fm] Александр Соловьев рассказал, что собою представляет новая вакцина, почему ее так быстро разработали и насколько она безопасна (подробнее)

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» включили в перечень контролируемых государством лекарств. Этот контролируемый Минздравом список создали в июле 2020 года, сюда вошли лекарства от коронавируса и средства профилактики этой опасной болезни. (Подробнее).

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51

WhatsApp: +7(912) 050-91-07

Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

.