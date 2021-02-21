В Качканаре пенсионерка, пытаясь заработать на криптовалюте, лишилась 800 тысяч рублей

На покупку криптовалюты женщина потратила 800 тысяч рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

На какие только уловки не идут мошенники, чтобы нажиться на доверчивых пенсионерах. В этот раз преступники по телефону предложили 65-летней жительнице Качканара удаленную работу и хороший заработок. Суть была в том, что ей нужно просто покупать криптовалюту. В тот же день женщина потратила на покупку 23 000 рублей. Из них 16 тысяч ей вернулись. Якобы, заработала.

- Мошенники настаивали, что платформа требует постоянной работы и если ничего не делать, то спишутся деньги в качестве штрафных санкций. Чтобы вывести заработанные деньги, женщине предложили взять несколько кредитов. В течение нескольких дней она оформила кредиты в двух банках на сумму 280 и 100 тысяч рублей, - рассказывают в ГУ МВД по Свердловской области.

Когда пенсионерку попросили взять третий кредит, она заподозрила неладное, и отказалась. Больше с ней на связь никто не выходил. Пенсионерка побежала в полицию. Выяснилось, что за месяц на «легком заработке» женщина потеряла 800 тысяч рублей. Силовики возбудили уголовное дело по статье 154 УК РФ - «Мошенничество».