Без газа остался 961 дом: в Качканаре произошел пожар на газопроводе

Из-за пожара на газопроводе без газа остались 10,5 тысяч квартир Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Качканаре произошел пожар на газопроводе. В результате ЧП никто не пострадал. Однако в частном секторе 961 дом был отключен от газа. В единой диспетчерской службе затрудняются назвать срок окончания аварийно-восстановительных работ.

Спасатели делают обход по домам в частном секторе, чтобы обеспечить жителей обогревателями или дровами, если есть печка.

- Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручения обеспечить жителей, оставшихся без газа, всем необходимым, - уточнили в департаменте информационной политики. - Котельная, обеспечивающая город, оперативно перешла на мазут, тепло в многоквартирных домах есть. Без газа для приготовления пищи в настоящее время находятся 10,5 тысячи квартир.

Кроме того, на данный момент рядом с частным сектором развернуто несколько пунктов для временного пребывания жителей.