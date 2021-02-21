Футбольный матч между «Уралом» и «Уфой» перенесли из-за морозов

Фото: пресс-служба футбольного клуба «Урал»

Футбольный матч между «Уфой» и «Уралом», который должен был состояться 22 февраля в столице Башкортостана, перенесли из-за морозов. По прогнозам синоптиков температура воздуха в этот день опустится до - 22 градусов. По регламенту температура не должна быть ниже - 15 градусов за час до игры.

- Принято решение о переносе матча 1/8 финала Бетсити Кубка России. Связано это с неблагоприятными погодными условиями, которые ожидаются в Уфе 22 февраля. Встреча состоится 3 марта, - рассказали в пресс-службе футбольного клуба «Урал».

Примечательно, что до встречи с «Уфой» уральская команда успеет сыграть на выезде с «Краснодаром». Матч состоится 28 февраля.