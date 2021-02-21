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Сбитым насмерть пешеходом под Ревдой оказался 31-летний Евгений Кривошейн. Как рассказали «КП»-Екатеринбург близкие мужчины, он попал под колеса машины, когда ночью возвращался домой из кафе. Вероятно, автомобилист не заметил Евгения в темноте, так как на нем не было светоотражающих элементов.

Место аварии. Фото: УГИБДД по Свердловской области

- Он сидел с друзьями, а потом пошел вдоль трассы домой. Водитель сбил его и даже не остановился. Его поймали лишь через семь часов. Женя запомнится всегда как позитивный и отзывчивый парень! Сердце его было бескорыстно, а душа светлой! – рассказывают знакомые погибшего.

В ГИБДД подтвердили, что водителя удалось найти. Напомним, что в аварии на севере Свердловской области скончался отец и две его дочери.