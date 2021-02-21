Многодетной семье, у которой сгорел дом, за сутки собрали гору одежды

Фото: предоставлено семьей Марютенковых

В Сагре меньше чем за сутки собрали обувь и теплые вещи для многодетной семьи Марютенковых. Семья осталась без крыши над головой после пожара, который уничтожил их деревянный дом. К счастью, трагедии удалось избежать. 17-летний Павел успел вывести маму вместе с младшими сестрами и братом на улицу.

- Я проснулся от запаха дыма, тут же пошел проверить, что случилось, однако все было в порядке, поэтому пошел спать дальше - рассказывает Павел, - примерно через час оказалось, что вся кухня полыхает.

Семья благодарит всех, кто откликнулся и помог им в трудную минуту.