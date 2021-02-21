Парню выписали три штрафа Фото: Олег УКЛАДОВ

В Серове сотрудники ГИБДД во время преследования задержали несовершеннолетнего водителя. 19 февраля патруль ДПС обратил внимание на водителя «шестерки», который не был пристегнут ремнем безопасности. На требование остановиться автомобилист не отреагировал, началась погоня.

- Во время движения по улице Толмачева водитель легковушки не справился с управлением и допустил столкновение с патрульным автомобилем. В результате ДТП люди не пострадали. Транспортным средствам причинены механические повреждения, - отметили в УГИБДД по Свердловской области.

Водителем ВАЗа оказался 16-летний подросток, он купил машину, чтобы сдать ее в металлолом. Ему выписали три административных штрафа, а его мать привлекли к ответственности за ненадлежащие воспитание. Автомобиль юного гонщика поместили на штрафстоянку.