Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Ревде сотрудники ГИБДД ищут водителя, который ранним утром 21 февраля насмерть сбил пешехода. Авария произошла на первом километре трассы Ревда – Гусевка.

- В результате ДТП 31-летний мужчина – пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

Сотрудниками ГИБДД установлено, что у пешехода на одежде отсутствовали световозвращающие элементы, - отмечают в отделении пропаганды управления ГИБДД по Свердловской области.

В полдень в Госавтоинспекции сообщили, что водитель найден и уже дает показания.