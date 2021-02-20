В Екатеринбурге мужчина украл у своей знакомой банковскую карту и списал с нее все деньги

Добычей преступника стали 15 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге местного жителя будут судить за кражу 15 тысяч рублей с банковской карты. 19 февраля в полицию обратилась 59-летняя женщина и рассказала, что с ее карты пропали все деньги, выяснилось, что кто-то списал все средства. Под подозрение попал ранее судимый 36-летний знакомый потерпевшей. Он признался в краже и заявил, что накануне вместе с женщиной распивал спиртные напитки. Когда хозяйка отвлеклась, он зашел в приложение банка и перевел деньги на счет своего родственника.

- Мужчина знал пин-код от пластиковой карты, поэтому ему не составило труда осуществить задуманное – рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Теперь мужчине грозит до шести лет лишения свободы.