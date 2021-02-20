В Каменске-Уральском местного жителя будут судить за продажу сигарет без маркировки

Мужчина приобрел крупную партию табачной продукции в Екатеринбурге Фото: Иван МАКЕЕВ

В Каменске-Уральском местного жителя будут судить за организацию подпольного склада табачных изделий. Следователи считают, что в 2020 году мужчина приехал в Екатеринбург и приобрел у неизвестных продавцов крупную партию сигарет без маркировки. После этого он перевез товар к себе в город, где хранил его в арендованном гараже, при этом мужчина наладил продажу в сетевых торговых точках.

- При задержании и в ходе проведенных обысков в гаражах у обвиняемого изъята немаркированная акцизными марками табачная продукция на общую сумму более 9,5 миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Обвиняемый полностью признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием. Уголовное дело отправили в суд.