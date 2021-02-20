На Урале девушка отправила школьнице детское гей-порно и попала под уголовку

Запрещенное видео девочке отправили во "ВКонтакте" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный отдел СКР Невьянска возбудил уголовное дело в отношении 20-летней Юлии Ивановой (имя изменено – прим.ред.). Девушке грозит реальный срок по статье за незаконное распространение детской порнографии. Как рассказал «КП»-Екатеринбург источник в силовых структурах, девушка отправила видео 11-летней школьнице.

- Иванова с целью пробуждения интереса к сексуальным отношениям направила малолетней видео. На кадрах детское гей-порно, - пояснил инсайдер «КП».

Девушка уже дала признательные показания. Также ей предъявлены обвинения по статье «Насильственные действия сексуального характера».