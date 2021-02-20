Работники конвертерного цеха ЕВРАЗ НТМК всей службой вакцинировались от коронавируса

Служба развития конвертерного цеха ЕВРАЗ НТМК дружно привилась от Covid-19 Фото: Виктор Коваль

На предприятиях ЕВРАЗа на Урале с конца января идет добровольная вакцинация от коронавируса вакциной «Спутник V». Первыми привились руководители – вакцинировался руководитель дивизиона Денис Новоженов. Уже более 3500 работников Нижнетагильского металлургического и Качканарского горно-обогатительного комбинатов поставили прививку от ковида.

Сотрудники службы развития конвертерного цеха поставили прививки от COVID 19 тоже одними из первых. В службе пять человек, и на прививку в январе пошли все вместе. Вячеслав Шурыгин, Сергей Шалагинов, Вадим Закиров и Дмитрий Ямов в середине февраля поставили уже второй компонент «Спутника V».

—Честно сказать, надоели постоянные опасения заболеть, получить осложнения, заразить близких, — говорит менеджер Сергей Шалагинов. — Хочется вернуться к нормальной жизни, съездить в отпуск, сходить на соревнования, а главное — спокойно общаться с людьми.

Общаться специалистам по развитию Бизнес-системы ЕВРАЗа приходится много, вся суть их работы — постоянная коммуникация с сотрудниками.

—Мы давно ждали, следили за новостями — когда привезут вакцину? — вспоминает Сергей Шалагинов. — Хорошо, компания предоставила возможность привиться бесплатно. Считаю, правильное решение, надо пользоваться, пока есть такая возможность.

Прививочная кампания организована в здравпунктах ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа. Сначала людей осматривает терапевт, затем только человек идет на вакцинацию.