В Екатеринбурге разыскивают водителя, который сбил пешехода и скрылся с места аварии

Женщина смогла обратиться в травмпункт самостоятельно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге разыскивают свидетелей аварии, которая произошла 12 февраля на улице Татищева. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как автомобиль «Джили МК» наехал на пешехода, который переходил дорогу «по зебре», после чего скрылся.

- В результате ДТП пострадала 66-летняя женщина, которая после совершения ДТП самостоятельно обратилась в травмпункт, медики которого диагностировали у пострадавшей повреждение связок шейного отдела позвоночника, ушиб грудной клетки справа, гематому правого предплечья, - сообщили в отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Если вы стали очевидцем этой аварии или знаете, кому принадлежит автомобиль, совершивший наезд, позвоните в ГИБДД Екатеринбурга по телефону 8-908-632-4367 или 02. Анонимность гарантируется.