На Урале «Женский патруль» ГИБДД поздравляет мужчин с 23 февраля

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области в преддверии Дня Защитника Отечества автоинспекция решила поздравить мужчин, организовав традиционную акцию «Женский патруль». Целью мероприятия является напоминание необходимости соблюдения правил дорожного движения. Во многих городах региона автолюбителей поздравлял оранжевой кот торговой сети «Галамарт» и автоинспекторы-женщины.

- В качестве подарков мужчины получили сборники правил дорожного движения, автомобильные зарядники, шнуры для телефонов и другие полезные мелочи, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Также к акции присоединились отряды юных автоинспекторов движения и активисты-общественники. Все они выступили с пожеланиями к мужчинам-водителям. Организаторы надеются, что мероприятие поднимет настроение водителям и заставит задуматься об ответственности на дороге.