В Екатеринбурге в отделения полиции во время акций доставили восемь подростков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время несанкционированных акций 23 и 31 января в Екатеринбурге задержали восемь подростков, еще троих - в Нижнем Тагиле. Об этом рассказал пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых. На девятерых несовершеннолетних за участие в несанкционированной акции составили административные протоколы.

- У полиции нет и никогда не было задачи запугать население в целом, и подрастающее поколение в частности, жесткими мерами реагирования за участие в незаконных мероприятиях, - отметил Валерий Горелых. Главное, чтобы люди понимали, что отстаивать свои права им гарантировала конституция нашей страны. Это можно делать абсолютно спокойно в рамках правового поля и те же силовики обязаны обеспечить правопорядок на любых согласованных акциях.

Также он рассказал, что руководство ГУ МВД России по Свердловской области, чтобы повысить уровень культуры безопасности, направила специальные письма. Рекомендации уже получили министр образования и молодежной политики области Юрий Биктуганов, председатель областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Павел Креков, декан факультета среднего профобразования УрГАУ Павел Шаравьев, директора двух школ и гимназии.