Изображение в телевизоре может кратковременно «замерзнуть», распасться на пиксели или полностью пропасть Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Свердловской области предупредили о телевизионных помехах из-за солнечного излучения. Как рассказали в департаменте информационной политики, изображение в телевизоре может кратковременно «замерзнуть», распасться на пиксели или вовсе пропасть полностью. Помехи возможны с 22 февраля по 8 марта с 13:37 до 14:23.

- Это вызвано весенней интерференцией - явлением, при котором радиоволны солнца могут перебивать телевизионный сигнал, - рассказывают в департаменте информационной политики. - Она возникает, когда солнце встает ровно позади спутников связи, на одной оси с антенной и приемной станцией. Солнце - мощный источник радиоволн, и оно «засвечивает» сигнал спутника.

В департаменте информационной политики отметили ,что раньше, при аналоговом телевещании, солнечная засветка перебивала телесигнал и вызывала массовые сбои в трансляции.