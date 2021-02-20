Только в Екатеринбурге на ремонт дорог потратят 1,1 миллиард рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в 2021 году на ремонт дорог и строительство ЕКАД потратят 3,9 миллиардов рублей. Привести в порядок планируется 56 дорожных участков. В течение года планируется отремонтировать 95 объектов общей протяженностью 119,5 километра.

- Планируется в том числе, ремонт 74,8 километра дорог регионального значения, 22,4 километра улиц Нижнего Тагила, 22,3 километра улиц Екатеринбурга, - рассказали в департаменте информационной политики.

В Екатеринбурге на сегодняшний день уже заключены контракты с подрядчиками на ремонт таких улиц, как Серафимы Дерябиной, Шаумяна, Маневровая, Бебеля, Заводская, Посадская, Техническая, Щорса и некоторых других. Также в планах обновить светофоры на 39 екатеринбургских перекрестках. Всего на ремонт уличной сети и обновление светофоров Екатеринбурга потратят 1,1 миллиард рублей.

Напомним, что накануне в Екатеринбург прилетал заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. Он оценил строительство участка автодороги после завершения которого ЕКАД будет замкнут в единое кольцо и подтвердил, что ее могут закольцевать к 2023 году.