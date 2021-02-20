Нелегальные мигранты подвели жительницу Нижнего Тагила под уголовную статью

Гости из зарубежья обманули женщину и подвели ее под статью Фото: Алексей БУЛАТОВ

Интересную схему придумала 40-летняя жительница Нижнего Тагила для проведения ремонта в своей квартире, не имея сбережений. Правда, схема эта оказалась незаконной и подвела женщину под статью УК РФ.

Владелица трехкомнатной квартиры на улице Матросова нашла шестерым гастарбайтеров и предложила им отремонтировать ее «квадраты» в обмен на фиктивную регистрацию. Гости из Узбекистана согласились, однако после получения заветного документа, исчезли.

Когда не принесшая результата схема вскрылась, на женщину завели уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ». Теперь жительнице Нижнего Тагила грозит штраф до полумиллиона, принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет. Об этом информирует прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила.

- После постановки на учет 6 иностранных граждан в указанном помещении не находились и не проживали. Действия обвиняемой повлекли за собой бесконтрольное нахождение незаконно легализованных граждан на территории РФ, - говорят в прокуратуре.