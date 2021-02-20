Снос ПРОМЭКТа продолжат в ближайшее время Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Октябрьском районном суде сегодня должно было пройти рассмотрение иска прокуратуры к ГУП «Инвестстрой» - компании, которая занималась сносом здания ПРОМЭКТа на Декабристов, 20. Однако прокурор отозвал иск, так как корпорация «Маяк» сменила подрядчика.

- Отказ прокурора о иска мотивирован тем, что с 10.02.2021 года и по настоящее время Общество с ограниченной ответственностью «ГУП Инвестстрой» не является лицом, на которое возложены обязанности по выполнению демонтажных работ, - объяснили в пресс-службе Октябрьского суда.

Так как прокуратура больше не имеет претензий к компании, демонтирующей здание, запрет на снос ПРОМЭКТа снят. Решение может быть обжаловано в областном суде в течение 15 дней.

Напомним, что иск к ГУП «Инвестстрой» прокуратура направила в суд после того, как во время сноса здания произошел обвал одной из стен в сторону проезжей части. На прошлой неделе суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и демонтаж ПРОМЭКТа формально прекратили, а в отношении «ГУП «Инвестстрой» возбудили дело по части 1 статьи 9.4 КоАП «Нарушение обязательных требований в области строительства».

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