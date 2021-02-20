В суде объяснили, почему лишили отца Сергия прав на Среднеуральский женский монастырь

Несмотря на решение суда, монастырь по прежнему находится у сторонников бывшего схиигумена Фото: Алексей БУЛАТОВ

Арбитражный суд Свердловской области опубликовал решение, в котором говорится, что опальный отец Сергий (Николай Романов) лишился возможности участвовать в борьбе за главное здание Среднеуральского женского монастыря. Оно перешло в собственность епархии. Речь идет о монастыре в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов».

Как мы писали до этого, Екатеринбургская епархия пыталась добиться прав на храм через арбитраж. Сторона отца Сергия, в свою очередь, пыталась этому помешать. В частности, адвокат бывшего схиигумена Светлана Герасимова просила привлечь в процесс в качестве третьей стороны монахинь, которые живут в монастыре, а также отца Сергия, как непосредственного строителя обители. Но судья эти ходатайства отклонил.

- Основания для привлечения заявителя к участию в деле в качестве третьего лица отсутствуют, так как гражданин Романов не имеет каких-либо самостоятельных прав ни на земельный участок, ни на сам объект, - говорится в определении арбитражного суда.

По этой же причине суд отказал привлечь к разбирательству и монахинь.

Суд посчитал, что представители экс-схиигумена не смогли доказать, что отец Сергий построил храм своими силами и за свои средства.

- В материалах дела отсутствуют доказательства того, что Романов выступал застройщиком храма. В том числе договоры подряда, техническая, исполнительная и иная строительная документация, заказчиком которых значился бы лично Романов, а не Екатеринбургская епархия, - говорится в определении суда.

Напомним, с конца декабря прошлого года отец Сергий находится в московском СИЗО. Туда его этапировали после ночного штурма Среднеуральского женского монастыря.