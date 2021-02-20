Новоселову грозит до 7 лет колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Березовский городской суд отказался рассматривать уголовное дело Игоря Новоселова, известного автохама из Екатеринбурга.

- Уголовное дело Новоселова возвращено прокурору для устранения нарушений, препятствующих его рассмотрению, - пояснили «КП» в пресс-службе суда.

По версии следствия, в мае 2020 года Новоселов вместе с другом решили потрепать нервы незнакомому водителю и устроили за ним погоню. Дорожная разборка перетекла в потасовку. Теперь ему грозит до 7 лет колонии. При этом он уже отбывал срок за дебош в магазине и ту самую перепалку в 2013 году, после которой прославился на всю страну.