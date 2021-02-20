На участках, где идет уборка снега, будут установлены временные дорожные знаки «Стоянка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге водителей в очередной раз предупреждают об эвакуации машин, мешающих уборке снега. Коммунальные службы призывают горожан не парковать автомобили вдоль обочин дорог, а также в «парковочных карманах».

- В процессе уборочных работ будут установлены временные дорожные знаки «Стоянка запрещена», совмещенные с табличкой «Работает эвакуатор» и указанием диапазона времени их действия, - рассказали в пресс-службе городской мэрии.

Сегодня, 20 февраля 2021 года коммунальщики будут убирать снег с улицы Генеральской на участке от проспекта Ленина до улицы Малышева, и с проездов на улице Белинского, 177 и 179. Кроме того продолжится уборка на всем протяжении улицы Латвийской.