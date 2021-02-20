Фото: пресс-служба «Уралуправтодор»

В мороз на трассе сегодня утром застряла детская хоккейная команда «Автомобилист» из Екатеринбурга. Двадцать ребят ехали в Пермь, когда их автобус на 228 километре трассы Р-242 внезапно сломался. Ребята не успели сильно замерзнуть, так как патрульные ГИБДД и ФКУ «Уралуправтодор» оказались неподалеку от места поломки.

- Испугаться они не успели. Ждали помощь около 25 минут. Сейчас детей отвезли в кафе в ближайшей гостинице, - рассказали в пресс-службе «Уралуправтодор».

В ведомстве отметили, что возле сломавшегося автобуса поставили знаки. Движение по трассе не затруднено. Мастер пока еще едет на место, так что из-за чего именно автобус встал пока не известно.

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