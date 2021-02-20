Какое наказание понесет 64-летний экс-директор Фонда содействия капремонту решит Синарский районный суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском экс-руководителя Фонда содействия капремонту обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, обвиняемый похитил больше 4,3 миллионов рублей. В течение двух лет он присваивал себе деньги, которые выделялись по контрактам на оплату услуг перевозчиков для сотрудников Фонда.

- Для этого он предложил подчиненным сотрудникам передвигаться по служебной деятельности на своих автомобилях, составляя фиктивные документы об оказании транспортных услуг, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Какое наказание понесет 64-летний экс-директор Фонда содействия капремонту решит Синарский районный суд Каменска-Уральского.