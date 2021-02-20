За последний год разрыв между зарплатами, на которые приглашают мужчин и женщин, увеличился на 2,5 тысячи рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области на должности с высокой зарплатой чаще приглашают мужчин. Средняя зарплата на таких должностях составила в минувшем году 45 тысяч рублей.

Женщин чаще приглашают на должности с ежемесячным заработком в 35 тысяч рублей. К такому выводу по итогам исследования пришли аналитики hh.ru. За прошедший год разрыв между зарплатами женщин и мужчин вырос на 2,5 тысячи рублей.

Больше женщин мужчины зарабатывают в добывающей промышленности, где средняя зарплата составляет 90 тысяч рублей, на втором месте идет высший менеджмент, где у мужчины в среднем зарабатывают 100 тысяч рублей в месяц.