Дежурить на дорогах города сотрудники ГИБДД будут в том числе и ночью Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с сегодняшнего дня проходит профилактический рейд сотрудников ГИБДД. Продлится он три дня - до 23 февраля. Инспекторы будут ловить водителей в состоянии алкогольного опьянения и без прав. В рейде примут участие и сотрудники полиции. Они будут следить за соблюдением ПДД пешеходами.

- Проведение рейдовых мероприятий запланировано как в дневное, так и в ночное время, в том числе и на отдаленных территориях. Ко всем нарушителям будут применены самые строгие меры воздействия в рамках административного и уголовного законодательства, - рассказали в отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

В Госавтоинспекции напоминают, что за вождение в состоянии алкогольного опьянения, передачу управления автомобилем нетрезвому человеку и отказ от медосвидетельствлвание, грозит водителю лишением прав и крупным штрафом. За повторное аналогичное нарушение предусмотрена уже уголовная ответственность.