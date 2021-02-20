И-за сбоя в системе пассажиры шести внутренних рейсов встали в большие очереди Фото: Алексей БУЛАТОВ

Транспортная прокуратура проверит Кольцово после сбоя в системе регистрации пассажиров. Из-за неисправности накануне утром в аэропорту образовалась большая очередь из людей, регистрирующихся на шесть внутренних рейсов.

- Прокуратурой проводится проверка соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей, - рассказали в прокуратуре.

Напомним, что в ноябре прошлого года прокуратура уже проверяла аэропорт из-за массовых скоплений пассажиров. Тогда в зоне вылета находилось одновременно больше 500 человек, которые собирались улететь в Бишкек, Ташкент и Ош. В пресс-службе Кольцово при этом объяснили, что на все просьбы представителей аэропорта и правоохранительных органов о соблюдении социальной дистанции пассажиры не реагировали.