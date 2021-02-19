В Первоуральске мужчина отсудил у магазина деньги за продажу винтовки, купленной по предоплате

По решению суда мужчина получит больше 80 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске местный сумел отсудить у магазина 80 тысяч рублей за покупку огнестрельного оружия. Все началось с того, что мужчина решил подарить брату на день рождения карабин. Он внес полную предоплату за товар в размере 46 тысяч рублей. Его заверили, что винтовка будет храниться в пункте выдачи до тех пор, пока его брат сам не придет туда с лицензией. Однако позже ему объявили, что по ошибке оружие продали другому человеку, поэтому нужно написать отказ от покупки.

Мужчина возмутился и потребовал не только полного возврата средств, но и выплаты за моральный вред, а также компенсацию за использование чужих денег. Магазин предложил вернуть деньги за товар, остальные просьбы проигнорировал. Тогда мужчина обратился в региональный Роспотребнадзор.

Суд постановил взыскать с продавца уплаченные по договору денежные средства, неустойку за нарушение срока возврата уплаченных по договору денежных средств, компенсацию морального вреда, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя, всего более 80 тысяч рублей, - сообщила пресс-служба Роспотребнадзора Свердловской области.

Магазин пытался опротестовать это решение, однако апелляцию не удовлетворили. Теперь мужчина должен получить деньги, которые принадлежат ему по закону.