Хотел поговорить: в Кировграде мужчину будут судить за проникновение в чужое жилище

Мужчине грозит до трех месяцев лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировграде местного жителя будут судить за нарушение неприкосновенности чужого жилища. Инцидент произошел в начале февраля. Следователи считают, что мужчина, будучи, нетрезвым решил заглянуть в гости к соседке, к которой испытывал симпатию, и поговорить. Для этого молодой человек сломал замок на двери и вошел в квартиру. Владелица квартиры и ее дочь были удивлены появлению своего соседа и пытались расспросить, зачем он пришел, на что мужчина ответил грубой бранью. Хозяйка жилища смогла его выпроводить.

- Через некоторое время он вновь ворвался в квартиру без спроса проживающих в ней лиц. Впоследствии мужчина был препровождён в отдел полиции стражами порядка, прибывшими по сообщению об учинённом дебоше, - рассказали в СУ СК России по Свердловской области.

Теперь мужчине грозит до трех месяцев лишения свободы за свою пьяную выходку.