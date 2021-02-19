Юрий Мансуров скончался летом 2020 года от коронавируса. Фото: соцсети Фото: Алексей БУЛАТОВ

54-летнему хирургу Юрию Мансурову посмертно вручили орден Пирогова. Почетную награду получила вдова врача лично из рук губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Она же и опубликовала фотографии в социальных сетях. В июне 2020 года заведующий ОКБ № 1 скончался от коронавируса, у него диагностировали поражение 75% легких.

- Заслужил. Всей своей жизнью заслужил. Невыносимо короткой прекрасной жизнью. Орден Пирогова. Любила и люблю. Гордилась и горжусь. Всегда, - сообщила вдова на своей личной страничке в социальных сетях.