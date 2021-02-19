В Каменске-Уральском мужчина отсудил у управляющей компании 100 тысяч рублей за поломку машины

Экспертиза оценила ремонт авто в 146 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском местный житель выиграл суд против управляющей компании, по вине которой его машина получила серьезные повреждения. История произошла еще в марте 2020 года. Тогда мужчина припарковал свой автомобиль «Toyota Auris» около жилого дома. В какой-то момент с крыши упал кирпич. У японской иномарки разбилось стекло на крышке багажника, появились вмятины и сколы. Экспертиза оценила ремонт в 146 тысяч рублей. Кстати, именно в тот момент в доме шел капитальный ремонт, рабочие отбивали штукатурку и кирпичную кладку.

Мужчина решил обратиться в суд, он просил взыскать с управляющей компании и регионального фонда 146 тысяч на ремонт авто, три тысячи за оценочную экспертизу и 15 тысяч за услуги представителя.

- Решением Синарского районного суда города Каменска-Уральского исковые требования были удовлетворены частично. С Фонда в пользу истца взыскан материальный ущерб с учетом износа автомобиля – 87 918 рублей, расходы по оплате услуг представителя – 12 тысяч рублей, по оплате услуг эксперта – 3 тысячи рублей, госпошлина – 2 479 рублей, - сообщили в пресс-службе областного суда Свердловской области.

Региональный фонд не согласился с решением и подал апелляцию, но суд встал на сторону мужчины.