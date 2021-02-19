Куйвашев попросил у зама Мишустина денег на переулок Базовый

Куйвашев рассказал вице-премьеру о проектах, на которые нужны деньги. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге в переулке Базовом может появиться новая транспортная развязка. Путепровод находится в аварийном состоянии, поэтому его пропускная способность ограничена.

С предложением помочь в строительстве развязки федеральным софинансированием к российскому вице-премьеру обратился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. 19 февраля высокий гость посетил Екатеринбург с официальным визитом.

Марат Хуснуллин с пониманием отнесся к необходимости реконструкции переулка Базового. Это значит, что, возможно, Москва поможет деньгами.

- Начинайте работать. Если у нас будет экономия каких-то средств для каких-то программ, мы вам эти деньги переуступим, - сказал в ответ на предложение губернатора Свердловской области заместитель председателя правительства.