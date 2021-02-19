На Урале полицейские помогли водителю, в машине которого сломался стартер и кончился бензин

Вместе с мужчиной ехали попутчики. Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

В Свердловской области автоинспекторы пришли на помощь мужчине, который ехал в Нижний Тагил из Качканара. По пути у водителя закончился бензин, а машина сломалась. Экипаж ГИБДД в составе капитана Дмитрия Власова и его напарника лейтенанта Константина Кокорина заметили на обочине «Газель» с открытым капотом, около которой суетился мужчина. Полицейским он пояснил, что везет торговое оборудование, вместе с ним едут попутчики. В машине закончилось топливо, а до ближайшей заправки было далеко, люди опасались замерзнуть.

- Сотрудники полиции, в первую очередь, предложили пассажирам согреться в патрульном автомобиле, после чего свозили водителя до ближайшей АЗС, - рассказали в ГУ МВД России по Свердловской области.

После заправки автоинспекторы помогли запустить с буксира «Газель», у которой сломался стартер. Убедившись, что машина может ехать самостоятельно, сотрудники ДПС продолжили патрулирование междугородних трасс.