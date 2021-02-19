После визита вице-премьера Хуснуллина на Урале быстрее расселят бараки

На Урале опережающими темпами расселяют бараки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2019 и 2020 годах в Свердловской области из аварийного жилья переселили 4 130 человек с площади в 70 квадратных метров. Плановые показатели превышены более в чем полтора раза.

Сейчас для будущих переселенцев на Среднем Урале строится 15 многоквартирных домов, еще 10 домов начнут строить в 2021 году. По словам губернатора Евгения Куйвашева, основной объем финансирования за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ предусмотрен на последних этапах реализации проекта по переселению.

Вопрос Марат Хуснуллин и Евгений Куйвашев обсудили на двусторонней встрече. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Из-за этого глава региона предложил вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину, посетившему 19 февраля Екатеринбург, рассмотреть возможность перенести часть лимитов средств фонда на более ранние сроки. Это, как считает Куйвашев, поможет досрочно расселить больше двух тысяч человек.

По словам Хуснуллина, у региона неплохие показатели по реализации этой программы.

- Большая перспектива есть по аварийному жилью. Могу сказать, что мы можем передвинуть лимиты 2022/2023 года. Что касается 2024 года, они появятся только в конце этого года, - говорит Марат Хуснуллин. – На это можете рассчитывать, если реально войдете в стройку, реально будете строить, лимиты передвинем.