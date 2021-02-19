Зарезал и поджег: в Екатеринбурге мужчина получил 12 лет за убийство своей матери

Ближайшие 12 лет мужчина проведет в колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге осудили 38-летнего местного жителя, которого обвиняли в убийстве своей матери, а также краже с ее банковской карты. Следствие установили, что инцидент произошел в начале 2019 года. Тогда между родственниками вспыхнул конфликт, 60-летняя мать упрекнула своего сына в том, что он длительное время не может устроиться на работу и употребляет спиртные напитки. Мужчине не понравилась такая характеристика, он вооружился ножом и нанес ей несколько ударов в грудь и шею, от полученных ранений женщина умерла.

Чтобы скрыть убийство, мужчина увез тело в безлюдную местность, облил бензином и поджег. После расправы преступник украл банковскую карточку матери и снял с нее все деньги.

- О безвестном исчезновении женщины в органы полиции сообщил сам мужчина, сказав, что потерял связь с матерью, вернувшись домой из другого региона. Однако в ходе проведённых мероприятий его причастность к данному особо тяжкому преступлению была установлена. Задержать мужчину удалось в июне 2019 года, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По решению суда следующие 12 лет мужчина проведет в колонии строгого режима.