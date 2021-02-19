Пьяная компания угнала у екатеринбуржца автомобиль, в который он пустил их погреться

Мужчина предложил пьяной компании переместиться в его автомобиль, припаркованный неподалеку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несколько дней назад 35-летний екатеринбуржец, гуляя по ночному городу, познакомился возле пивнушки на Онуфриева с двумя женщинами и мужчиной. Новоиспеченные приятели выпивали алкоголь и хорошо проводили время, пока не почувствовали, что замерзли. Тогда мужчина, который присоединился к компании, предложил переместиться в его Chevrolet Cruze, припаркованный неподалеку.

Еще некоторое время компания выпивала. Затем хозяин машины отлучился на пару минут в туалет, а вернувшись, не обнаружил ее на месте. Нашелся автомобиль недалеко, можно сказать» у ближайшего столба», но компании в нем уже не было.

- Как выяснили полицейские, в тот момент, когда радушный владелец авто покинул машину, одна из женщин предложила компании поехать по домам. Так как на улице было довольно холодно, нетрезвая дама решила воспользоваться автомобилем, в который их пустили. Женщина пересела за руль. Однако далеко уехать компания не смогла - нетрезвая гражданка не справилась с управлением и столкнулась с препятствием. После этого все спешно покинули место ДТП, - рассказали в отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Сотрудники полиции задержали 33-летнюю даму, севшую за руль чужой машины. Женщина во всем созналась. Сейчас до суда она будет находиться под стражей. Ранее екатеринбурженка уже была судима за неуплату алиментов.