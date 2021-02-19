«Дом контор» в центре Екатеринбурга реконструируют

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В центре Екатеринбурга будут реставрировать «Дом контор» - здание на перекрестке улиц Малышева и 8 Марта. Конкурс на поиск подрядчика, который сделает историко-культурную экспертизу и проектно-сметную документацию, объявила администрация города.

Подрядчику нужно будет заменить кровельное покрытие, отремонтировать деревянные конструкции, укрепить чердачное перекрытие, а также обновить водосточную систему. Найти компанию, которая займется проектом реставрации, планируют до 26 февраля. Начальная цена контракта -856 797 рублей. Срок окончательного выполнения заказа - декабрь 2021 года.

Напомним, что «Дом контор» относится к объектам культурного наследия. Конструктивистское здание было построено в 1930 -1932 годах.