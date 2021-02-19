Число пользователей 5G-устройств за год выросло в 500 раз

Фото: предоставлено МегаФон

Сегодня в сети МегаФона зарегистрировано более 200 тысяч устройств с поддержкой сети пятого поколения. В международных поездках им доступна рекордная скорость интернета. Так, в ходе испытаний возможностей 5G-роуминга МегаФон увеличил скорость интернета до 1,1 Гбит/сек.

Результат был зафиксирован в Хельсинки через приложение Speedtest на смартфоне Samsung Galaxy S20 Ultra 5G.

Тест определил текущий потенциал 5G в международном роуминге. В ближайшем будущем гигабитные скорости позволят абонентам получить совершенно новый пользовательский опыт. Например, помогут погрузиться в технологии AR и VR, запускать со смартфона видеостриминги в 4К и 8К форматах.

- Полученный результат в пять раз превышает необходимую скорость для комфортного использования мобильного интернета в 5G-роуминге. Мы уделяем большое внимание качеству и скорости передачи данных – мы лидируем по этому показателю среди российских операторов и хотим, чтобы с открытием границ наши абоненты и в зарубежных поездках будут с самым быстрым интернетом, - отмечают в пресс-службе оператора.

5G-роуминг доступен уже в 17 странах мира, где сети пятого поколения запущены в коммерческую эксплуатацию: в Бахрейне, Вьетнаме, Гонконге, Китае, Кувейте, Латвии, Монако, Нидерландах, ОАЭ, Румынии, Саудовской Аравии, Тайване, Финляндии, Швейцарии, Швеции, Эстонии и Южной Корее.