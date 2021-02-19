В Нижнем Тагиле построят еще один спорткомплекс

На Вые построит новый спорткомплекс Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле на перекрестке улиц Аганичева и Красноармейская появится физкультурно-оздоровительный комплекс, проект которого на этой неделе прошел государственную экспертизу.

Стоимость проекта 197,5 миллиона рублей. Четырехэтажный спорткомплекс площадью 2,8 тысячи квадратных метров будет состоять из зала 24 на 42 метра для соревнований по различным видам спорта, вестибюля, медпунктов, отдельного просторного кабинета для тренерского состава, раздевалки и других помещений. Об это пишет TagilCity.ru.

Комплекс оборудуют пандусами, перечнями и порогами для маломобильных граждан, а также специальным лифтом.

После прохождения госэкспертизы администрация Нижнего Тагила теперь может искать финансирование для возведения ФОКа. Заявка в минспорта Свердловской области на бюджетирование будет подана до 1 июня 2021 года.